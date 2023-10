METAL HAMMER präsentiert: Böhse Onkelz

Böhse Onkelz haben erste Pläne für 2024 vorgestellt. Die Band kommt im August und Sepetmber auf Open-Air Tournee. „Diese Open-Air Tournee wird aus vielerlei Hinsicht sehr besonders. Zum einen wird sie uns durch einige der schönsten Konzert-Locations führen, die dieses Land zu bieten hat und zum anderen sind mit der Loreley, oder der Waldbühne in Berlin, Locations im Tournee-Plan, die für euch und für uns synonym für unvergessene Momente sind.

Wir setzen aber selbstverständlich nicht nur auf das sichere Konzertbesteck, sondern servieren euch im Routing auch einige echte Leckerbissen, die in der Geschichte der Onkelz-Konzerte bis zum heutigen Tage noch nie gespielt wurden."

Der Vorverkauf startet am 03.11.2023 um 17 Uhr auf onkelz.myticket.de und onkelz.myticket.at. Alle Tickets, bis auf die Shows in Österreich, werden, analog zur Tour 2022, mit dem Namen des Käufers personalisiert. Es ist möglich, je Konzert maximal vier Tickets zu bestellen. Eine nachträgliche Umpersonalisierung wird selbstverständlich über die myticket-Plattform möglich sein.

METAL HAMMER präsentiert:

Böhse Onkelz – Open Air Tour 2024

21.08. Berlin, Waldbühne

23.08. Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

24.08. Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

26.08. St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

27.08. St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

28.08. St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

30.08. Oberhausen, Rudolf-Weber-ARENA Open Air

31.08. Oberhausen, Rudolf-Weber-ARENA Open Air

02.09. Neu-Ulm, Wiley Sportpark

03.09. Neu-Ulm, Wiley Sportpark

06.09. A-Bischofshofen, Paul-Außerleitner-Schanze

07.09. A-Bischofshofen, Paul-Außerleitner-Schanze

