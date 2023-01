METAL HAMMER präsentiert: Corrosion Of Conformity

auch interessant

Nachdem die ursprünglich für 2020 und 2021 geplanten Auftritte von Corrosion Of Conformity nicht stattfinden konnten, stehen nun die ersten Live-Termine für 2023 fest. In Deutschland werden sie am 11.05.2023 im Kölner Luxor, am 13.05.2023 in Aschaffenburg im Colos Saal und am 16.05.2023 in München im Backstage Halle zu sehen sein. Der reguläre Vorverkauf startet am 01.02.2023 um 11.00 Uhr. Ohne Zweifel gehören Corrosion Of Conformity seit fast vier Jahrzehnten zu den stilprägendsten Metal-Bands der USA.

In ihren frühen Jahren werden sie durch ihren aggressiven Sound, intelligente politische Texte und eine Bereitschaft, sich von Hardcore- und Metal-Konventionen abzuwenden, bekannt. Nachdem sich die 1982 in Raleigh/North Carolina gegründete Band Ende der Achtziger durch die Hinzunahme des Sängers und Gitarristen Pepper Keenan mehr dem Rock und Metal zuwendet, kann sie erste Erfolge außerhalb des Untergrunds feiern. Seit 2015 ist das legendäre Line-up aus den Neunzigern um die Musiker Keenan, Weatherman, Dean und Mullin wieder vereint.

METAL HAMMER präsentiert:

Corrosion Of Conformity – Tour 2023

11.05.Köln, Luxor

13.05. Aschaffenburg, Colos-Saal

16.05. München, Backstage Halle

Karten ab 01.02.2023, 11 Uhr unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.