METAL HAMMER präsentiert: In Extremo Burgentour 2024

Galerie + Bericht: So war's bei Wind Rose, All For Metal und Seven Kingdoms am 28.09.2023 in der Hamburger Markthalle.

Heute herrscht der Heavy Metal in der Hamburger Markthalle, die Kampfzwerge Wind Rose sind aus den Minen hervorgekommen und sorgen mit den Supportbands All For Metal und Seven Kingdoms direkt für eine ausverkaufte Halle. Seven Kingdoms Nach dem Motto "es ist besser, mit Cheeseburgern an den Füssen rumzulaufen als mit Hamburgern" beginnen Seven Kingdoms, die Feuer der Zwergenschmiede anzufachen. Die Band um die charismatische Sängerin Sabrina Valentine (inklusive passenden Cheeseburger-Schuhen) kann mit ‘Life Sings’ und ‘A Silent Remedy’ schnell punkten, und das Publikum bezahlt gerne mit einer Menge Schweiß und Applaus. Die Band schafft es dabei perfekt, die bereits zum…