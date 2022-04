METAL HAMMER präsentiert: Cradle Of Filth + Alcest

Foto: JAMES SHARROCK. All rights reserved.

Die britischen Extreme-Metal-Ghouls Cradle Of Filth kündigen voller Vorfreude die Termine ihrer Oktobertournee an. Die Deutschland-Gigs sind Teil einer ausgedehnten Europatournee, welche die Band durch 22 Städte in zwölf Ländern führen wird. Als Gäste dabei sind die Blackgaze-Pioniere Alcest.

Ein ganz besonderes Event wird der Halloween-Gig. Dieser findet am Samstag, den 29. Oktober im Indigo/O2 in London statt. Für diesen Abend ist eine spezielle Performance geplant. Zudem gibt es anschließend eine lange Aftershowparty, die bis 6 Uhr früh dauern soll. Zusätzlich zu den normalen Tickets für dieses Konzert gibt es die sogenannten Monstrous Sabbat VIP Packages, mit welchen man unter anderem früheren Eintritt gewährt bekommt und auch ein Meet & Greet mit der Band.

METAL HAMMER präsentiert:

Cradle Of Filth + Alcest — Tour 2022

08.10. Bochum, Matrix

09.10. Berlin, Columbia Theater

10.10. Köln, Essigfabrik

17.10. München, Backstage Werk

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 29.04.2022, 11 Uhr)