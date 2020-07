Am 08. Mai haben In Extremo KOMPASS ZUR SONNE, den Albumnachfolger zu QUID PRO QUO, veröffentlicht. Dazugehörige Tour-Termine sind bereits gesetzt.

Die Mittelalter-Rocker In Extremo hatten fürs Frühjahr 2020 eine Deutschlandtournee angekündigt. Doch die Termine mussten verschoben werden, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Statt im April und Mai wollte die Band insgesamt zehn Shows (plus eine in Wien) im Oktober und Dezember absolvieren. Aufgrund der aktuellen Situation müssen die für 2020 geplanten Tourneetermine der "Kompass zur Sonne-Tour 2020" auf einen späteren Zeitraum ins nächste Jahr verschoben werden. Die Band bedauert die erneuten Verlegungen sehr. "Liebe Freunde, für unseren Geschmack mussten wir diese oder zumindest ähnliche Worte in der letzten Zeit schon zu oft an euch richten. Wir haben uns dazu…