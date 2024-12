System Of A Down waren früher noch ausgefallener, wie Rick Rubin verrät, während er sich an sein erste Konzert mit Tankian und Co. erinnert.

Der renommierte Produzent Rick Rubin hat sich im Interview mit Rick Beato daran erinnert, wie er zum erstem Mal System Of A Down live gesehen hat. Darüber hinaus sinnierte der Rauschebartträger über seinen Zugang zur Musik der armenisch-amerikanischen Gruppe, und warum er die Band unter seine Fittiche nahm. Seltsam, aber gut Rick Rubin rekapitulierte sein erstes Konzerterlebnis mit Sänger Serj Tankian, Gitarrist Daron Malakian, Drummer John Dolmayan und Bassist Shavo Odadjian, welches in einem Liveclub in Los Angeles stattgefunden hat. "Wenn man System Of A Down gesehen hat, als ich sie gesehen habe, wie sie im Nachtclub Viper Room in…