Mit ihrem aktuellen Album INTO THE WILD LIFE (2015) haben Halestorm einen riesigen Entwicklungsschritt nach vorne getan, ohne irgendwelche Eingeständnisse zu machen. Schon seit ihrer Gründung hat die Band unzählige Fans von Metallica bis Heart gleichermaßen begeistert – mit ihrem neuen Album zeigt sich die Formation heute noch abwechslungsreicher und im wahrsten Sinne "grenzenlos". "Diese Platte aufzunehmen, hat uns wieder vor Augen geführt, dass es immer noch ein magisches Erlebnis ist, in einer Band zu spielen. Vier Menschen, die sich lieben, die miteinander abrocken können und die zusammen diese absolute kreative Freiheit genießen. Am Ende des Tages können wir uns…