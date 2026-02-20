Mit fünf Alben, weltweiten Tourneen und kompromissloser Energie haben sich Dust Bolt an die Spitze der neuen Generation gespielt. Während andere in Nostalgie verharren oder KI-Trends folgen, setzen Dust Bolt auf echtes Handwerk, Songs und Attitüde.

Nach Chart-Erfolg mit SOUND & FURY (#17 DE) und internationaler Aufmerksamkeit für „Ghost On My Screen“ ist klar: Diese Band wird ernst genommen – weltweit. Im Herbst erscheint das neue Album, mit dem Dust Bolt ihren Anspruch untermauern, Thrash Metal in das neue Zeitalter zu führen. Laut, relevant, international.

METAL HAMMER präsentiert:

Dust Bolt + Zerre (*) – Tour 2026

01.10 Landsberg, JVA

02.10 Würzburg, B-Hof (*)

03.10 Celle, Rock City

16.10 Nürnberg, Z-Bau (*)

17.10 Frankfurt, Nachtleben (*)

18.10 Koblenz, Florinsmarkt (*)

23.10 Oldenburg, Cadillac (*)

24.10 Hamburg, Bettys (*)

25.10 Kassel, Goldgrube (*)

06.11 Cham, L.A. (*)

07.11 München, Backstage (*)

13.11 Balingen, Sonnenkeller(*)

19.11 Essen, Turock(*)

20.11 Leipzig, Moritzbastei (*)

21.11 Selb, Rockclub (*)

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

