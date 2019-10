METAL HAMMER präsentiert: Evil Invaders + Angelus Apatrida

Nachdem sich Evil Invaders seit 2013 einen festen Platz in der Thrash Speed Metal-Szene erspielten, zwei Studioalben und zwei EPs veröffentlichten, ist endlich die Zeit gekommen, das Live-Energielevel des Vierers in Bild und Ton festzuhalten: Das erste Live Album SURGE OF INSANITY – LIVE IN ANTWERP 2018 ist daher am 04.10.2019 erschienen. Die Aufnahmen der Platte sind Mitschnitte einer Show des vergangenen Jahres im belgischen Trix Zaal. Doch nichts geht über eine schweißtreibende Evil Invaders Show live und mitten im Pit. Gut, dass die belgische Band nun eine Headliner-Tour bekanntgegeben hat!

Frontmann Joe freut sich: „Im März 2020 werden wir unsere erste echte Headliner-Tour in Deutschland und den Niederlanden antreten! Macht euch bereit, jede Nacht Teil einer vollen Stunde reinsten Wahnsinns zu sein! Das letzte Mal mussten wir unsere Tour in Deutschland absagen, daher war es unser oberstes Gebot, so schnell wie möglich mit unserer Live-Show zurück zu sein. Endlich ist die Zeit gekommen, Krach zu schlagen! Angelus Apatrida wird uns in den Wahnsinn folgen.“

07.03. Essen, Turock

10.03. Leipzig, Hellraiser

11.03. Wiesbaden, Kesselhaus

12.03. München, Backstage

13.03. Berlin, Cassiopeia

14.03. Hamburg, Headcrash

15.03. Hannover, Café Glocksee

Tickets gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.