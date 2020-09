METAL HAMMER präsentiert: Heilung

Zuletzt veröffentlichten Heilung im Juni 2019 ihr aktuelles zweites Studioalbum FUTHA. Nun kündigt die skandinavisch-deutsche Pagan-Folk-Band brandneue Tourdaten für November und Dezember 2021 an.

Heilung werden ihre Konzertreise planmäßig am 4. November im schwedischen Stockholm beginnen und ihre Bühnen-Riten in zehn weiteren Ländern durchführen, bevor dann in Kopenhagen am 18. Dezember zum letzten Mal der Vorhang fällt. In Deutschland werden Heilung in drei Städten – München, Berlin und Bochum – zu sehen sein. Mit dabei sind Label-Kollegen Gaahls Wyrd.

METAL HAMMER präsentiert:

Heilung – Tour 2021

Special Guest: Gaahls Wyrd

17.11.2021 München, Zenith

19.11.2021 Berlin, Tempodrom

16.12.2021 Bochum, Ruhrcongress

Der offizielle Vorverkauf startet am 21.09. um 10 Uhr. Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.