METAL HAMMER präsentiert: In Extremo Burgentour

In Extremo Burgentour

Foto: Christin Kersten. All rights reserved.

In Extremo bei den METAL HAMMER AWARDS 2017

Neben zahlreichen Festivals und Hallen-Shows spielten In Extremo 2017 unter anderem ihre 1000. Show auf dem Summer Breeze und brachten zudem im September eine ganz besonderen Werkschau auf den Markt: die Best Of-Zusammenstellung 40 WAHRE LIEDER.

Nach der anstehenden Hallentournee (siehe hier) im Dezember 2017 geht es für die Band erst mal in eine wohlverdiente Live-Pause. Und auch wenn aus den meisten Häusern derzeit vornehmlich weihnachtliche Düfte strömen und allgemein eher Schneeflocken in der Luft liegen, so beschäftigen sich die Herren um Sänger Michael „Das letzte Einhorn“ Rhein schon wieder gedanklich mit ihren Sommer-Aktivitäten für das Jahr 2018.

Geschichtsträchtige Kulissen

Auch 2018 wird es eine Fortsetzung der erfolgreichen Burgentour geben. Auf insgesamt sechs Burgen und Schlössern werden es In Extremo wieder ordentlich krachen lassen! Die Band ist jetzt schon voller Vorfreude auf den kommenden Sommer und sendet Grüße aus dem Winterquartier:

„In diesen wunderschönen und geschichtsträchtigen Kulissen fühlen wir uns einfach immer sauwohl auf der Bühne und wir freuen uns schon jetzt unendlich, dort mit allen Fans wieder bei sommerlichen Temperaturen ordentlich feiern zu können! Der Sommer kommt schneller als man denkt – wir freuen uns auf euch!

Und falls wir uns nicht noch jetzt im Dezember auf den vor uns liegenden Quid Pro Quo-Shows sehen, wünschen wir euch allen erst mal eine frohe Weihnachtszeit und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr! Eure 7!“

In Extremo Burgentour 2018

19.07. Esslingen, Burg

27.07. Ebern, Schloss Eyrichshof

03.08. Klaffenbach, Wasserschloss

25.08. Hanau, Amphitheater

01.09. Oranienburg, Schloss

07.09. Wittenberg, Schloss

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.