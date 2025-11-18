METAL HAMMER präsentiert:
Iotunn + In Vain + Nephylim – Tour 2026
- 08.04. Aschaffenburg, Colos-Saal
- 10.04. Dortmund, Junkyard
- 16.04. CH-Aarau, Kiff
- 17.04. München, Backstage Club
- 20.04. A-Wien, Viper Room
- 23.04. Hamburg, Bambi Galore
Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.
