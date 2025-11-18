Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Iotunn

Iotunn_BRANSHOLM_PHOTOGRAPHY
Foto: BRANSHOLM PHOTOGRAPHY. All rights reserved.
von
Iotunn kommen im April 2026 zusammen mit In Vain und Nephylim für einige Konzerte in die DACH-Region.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Iotunn-live-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Iotunn + In Vain + Nephylim – Tour 2026

  • 08.04. Aschaffenburg, Colos-Saal
  • 10.04. Dortmund, Junkyard
  • 16.04. CH-Aarau, Kiff
  • 17.04. München, Backstage Club
  • 20.04. A-Wien, Viper Room
  • 23.04. Hamburg, Bambi Galore

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

In Vain Iotunn Live Nephylim Präsentation Tour 2026 Tournee
Mötley Crüe: Nikki Sixx will mehr zu Hause sein
Nikki Sixx mit Mötley Crüe am 11. November 2023 in Sydney
Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx erklärt, warum er es jetzt und in Zukunft ruhiger angehen und nicht mehr so viel auf Tour sein will.
In mehr als vier Jahrzehnten sind Mötley Crüe um die ganze Welt getourt und haben das Motto „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ umfassend ausgelebt. Irgendwann wird aber jeder Mensch älter und (meist) ruhiger und schlauer. Trotz seines exzessiven Lebensstils in der Vergangenheit erfreut sich Bassist Nikki Sixx bester Gesundheit, wie er erst im Juli verkündete. Dennoch will es der 66-Jährige bedeutend ruhiger angehen. Präsent sein Der Musiker lebt zusammen mit seiner Ehefrau Courtney und der gemeinsamen sechsjährigen Tochter in Wyoming. „Bitte missversteht meine Hingabe und Leidenschaft, mehr Zeit mit meinen fünf wundervollen Kindern und meiner Enkelin zu verbringen, nicht als etwas…
Weiterlesen
Zur Startseite