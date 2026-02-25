Die progressiven Symphonic Metaller Kamelot haben für 2026 ein umfangreiches internationales Tourneejahr angekündigt – mit Details zu zwei Headliner-Tourneen (die zusammen als „Dark Asylum World Tour“ bezeichnet werden und sowohl Nordamerika als auch Europa umfassen) und dem zweitägigen Special Event KamFest!

Den Auftakt machen Kamelot mit einer Nordamerika-Tournee, die am 28. August in Orlando, Florida beginnt und einen Monat lang dauert, bevor sie am 27. September in Silver Spring, Maryland endet. An jedem Abend werden Visions Of Atlantis als Special Guests auftreten, während Frozen Crown jede Show eröffnen werden.

Anschließend begibt sich die Band auf eine Headliner-Tournee durch Europa, bei der Exit Eden als ganz besondere Gäste und Temperance als Supportact dabei sind. Die Tournee wird Kamelots charakteristischen cineastischen, melodischen Metal an 18 Veranstaltungsorten in ganz Europa präsentieren und am 22. November in Madrid ihren Höhepunkt finden. Tickets für die Headliner-Tournee durch Europa sind ab sofort erhältlich.

Die Europatournee beginnt mit dem KamFest – einem einzigartigen Konzerterlebnis mit zwei unterschiedlichen Line-ups an aufeinanderfolgenden Abenden, bei dem sowohl etablierte als auch aufstrebende Künstler aus dem gesamten Spektrum des symphonischen und melodischen Metal auftreten. Das KamFest findet am 30. und 31. Oktober 2026 im O13 in Tilburg, Niederlande statt, wo Kamelot am ersten Abend von Xandria, Leaves’ Eyes und Elegy, und am zweiten Abend von Blackbriar, Exit Eden und Temperance begleitet werden. Weitere Details zur Produktion und zur Setlist werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

METAL HAMMER präsentiert:

Kamelot + Exit Eden + Temperance

05.11. Oberhausen, Turbinenhalle

06.11. CH-Pratteln, Z7

08.11. Stuttgart, LKA

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

