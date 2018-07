METAL HAMMER präsentiert: Kellermensch

Foto: Jan V. Laursen. All rights reserved.

‚All That I Can Say‘ war in seiner rohen Eleganz bereits eines der Highlights auf GOLIATH (Review siehe hier). Die neu aufgenommenen und nun veröffentlichte Akustikversion reduziert den Kellermensch-Song mithilfe von Cello und Kontrabass auf seine eindringlich-ehrliche und persönliche Essenz und zeigt die ganze Größe dieser unkonventionellen Band.

https://www.youtube.com/watch?v=aNzcwlMCfmE Video can’t be loaded: „All That I Can Say“ (Acoustic Version) (https://www.youtube.com/watch?v=aNzcwlMCfmE)

Mit ihrem Band-betitelten Debütalbum eroberten Kellermensch im Jahr 2009 die Kritiker im Sturm und bespielten Europas größte Bühnen. Der Sound ist staubig und düster und wird durch Musik, Literatur und der Malerei inspiriert.

Die Faszination von Kellermensch für alte abstrakte Kunst wie die deutsche expressionistische Bewegung „Die Brücke“ beeinflusste die Entwicklung ihrer Musik spürbar. Ihre einfache Rock-Instrumentalisierung wird mit Orgelklängen, Kontrabass, Klavier, Violinen und dreckigen Vocals angereichert.

Das Ergebnis ist origineller Rock Noir, dessen Ausläufer bis in den Metal ragen. Intensität und Verzweiflung gehen Hand in Hand in einer anspruchsvollen Rock-Performance, bei der die Bühnenpräsenz des Sängers Sebastian Wolff manchmal wie eine Art spiritueller Exorzismus erscheint.

METAL HAMMER präsentiert:

Kellermensch – Tour 2018

09.10. Berlin, Musik und Frieden

10.10. Nürnberg, Club Stereo

11.10. Hamburg, Headcrash

Karten unter www.metal-hammer.de/tickets.