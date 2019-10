METAL HAMMER präsentiert: Long Distance Calling

Das wird Dich auch interessieren





Im April 2019 spielten Long Distance Calling ihre erste umjubelte und ausverkaufte „Seats & Sounds“-Tour. Aufgrund der großen Nachfrage und den euphorischen Reaktionen von Fans und aus Fachkreisen der Musikpresse werden Long Distance Calling im September 2020 nun erneut in handverlesene Venues gehen, um diese mit ihrer einzigartigen audiovisuellen Liveshow in eine ganz besondere Atmosphäre zu tauchen.

Neben einer eigens für diese Shows konzipierten Licht- und Videoshow wird die Band auch wieder mit Gastmusikern die Bühne teilen, die den Songs weitere spannende und dynamische Facetten verleihen und somit die Shows zu einem ganz besonderes Erlebnis für jeden Musik-Connaisseur werden lassen!

Long Distance Calling kündigten zudem vor Kurzem ihr erstes Live-Album (und Blu-Ray) STUMMFILM – LIVE FROM HAMBURG (A SEATS & SOUNDS SHOW) an, das am 01.11.2019 bei InsideOutMusic erscheinen wird. Das Konzert wurde im April 2019 aufgenommen, als die Band spezielle Shows in besonderen bestuhlten Venues gespielt hat.

Überraschungen und Atmosphäre

Die Band dazu: „Wir freuen uns sehr, euch unser erstes offizielles Live-Album STUMMFILM – LIVE FROM HAMBURG zu präsentieren, das wir auf der ,Seats & Sounds‘-Tour im April aufgenommen haben. Nach mehr als zehn Jahren, in denen wir unterwegs sind, hatten wir das Gefühl, dass es endlich an der Zeit ist, ein Live-Album zu veröffentlichen.

STUMMFILM – LIVE FROM HAMBURG (A SEATS & SOUNDS SHOW) bei Amazon

Außerdem gab es uns die Gelegenheit, in diesem Rahmen auch das 10-jährige Jubiläum zu AVOID THE LIGHT zu feiern. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das Konzert versprüht eine Menge Atmosphäre und Energie und wir haben ein paar schöne Überraschungen für euch parat. Die Kulturkirche Altona in Hamburg war die perfekte Location dafür. Wir können es kaum erwarten diese großartige Erfahrung mit euch zu teilen! Love LDC“

METAL HAMMER präsentiert:

Long Distance Calling – Tour 2020

08.09. Hamburg, Kleine Elbphilharmonie

09.09. Hannover, Pavillion

10.09. Bochum, Christuskirche

11.09. Dresden, Schlachthof

12.09. Leipzig, Parkbühne

13.09. Berlin, Passionskirche

15.09. Köln, E-Werk

16.09. Frankfurt, Jahrhunderthalle Club

17.09. Mannheim, Capitol

18.09. München, St. Matthäus Kirche

19.09. Stuttgart, Mozartsaal

Tickets gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.