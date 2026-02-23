Die italienische Band Messa hat sich durch ihre einzigartige Verbindung von klassischem Doom, Goth Rock und Heavy Metal mit jazzigen Harmonien und atmosphärischer Weite einen besonderen Platz in der modernen Doom Metal-Szene erobert. Mit ihrem beeindruckenden Sound, der düster, elegant und dynamisch ist, setzen sie Maßstäbe und brechen zugleich die Grenzen des Genres.

Die Liveperformance von Messa hat ebenfalls maßgeblich zu ihrem Ruf beigetragen. Ihre Tourneen mit renommierten Bands wie Paradise Lost, Amenra und High On Fire sowie ihre Auftritte bei internationalen Festivals belegen ihre Relevanz in der europäischen Metal- und Alternative-Szene.

METAL HAMMER präsentiert:

Messa

12.11. Berlin, Frannz Club

13.11. Hamburg, Logo

14.11. Bochum, Rockpalast

15.11. Köln, Artheater

17.11. Frankfurt, Das Bett

18.11. München, Backstage Club

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

