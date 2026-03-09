Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Orden Ogan

Orden Ogan, Summer Breeze 2024
Orden Ogan, Summer Breeze 2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Orden Ogan kommen zusammen mit Ensiferum im Januar 2027 für zwölf Konzerte in den deutschsprachigen Raum.
Orden Ogan haben kürzlich spannende Neuigkeiten für ihre Fans verkündet. Am 8. Januar 2027 wird das neue Album LORDS OF THE GRAVE erscheinen, gefolgt von der groß angelegten „Tour Of The Grave“, die am 7. Januar 2027 beginnt. Der Vorverkauf für die Tour hat bereits begonnen.

LORDS OF THE GRAVE setzt die musikalische Linie der Band kompromisslos fort. Es erwartet die Hörer düsterer, kraftvoller Power Metal mit massiven Gitarrenwänden, erhabenen Melodiebögen und eingängigen Refrains, die für große Arenen gemacht sind. Die Geschichte rund um Alister Vale erreicht einen neuen Höhepunkt, und die Fans dürfen sich auf epische Erzählungen freuen.

Die bevorstehende Tournee verspricht, die größte und spektakulärste Show der Band zu werden. Sebastian „Seeb“ Levermann betont, dass die Auftritte bei dieser Tour eine besondere, nahezu magische Atmosphäre schaffen werden.

Mit diesen Ankündigungen festigen Orden Ogan ihren Platz an der Spitze des modernen Power Metal und blicken auf ein aufregendes Jahr 2027. Es bleibt abzuwarten, wie das Album an die vorherigen Erfolge anknüpfen wird und welche Überraschungen die Tour bereithält.

METAL HAMMER präsentiert:

Orden Ogan + Ensiferum – Tour 2027

  • 07.01. München, Backstage
  • 08.01. Balingen, Volksbankmesse
  • 09.01. Hof, Up To Eleven Festival
  • 10.01. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 11.01. Bremen, Aladin
  • 12.01. Berlin, Kesselhaus
  • 13.01. Leipzig, Felsenkeller
  • 15.01. Hamburg, Docks
  • 16.01. Geiselwind, Music Hall
  • 17.01. Lindau, Club Vaudeville
  • 19.01. CH-Pratteln, Z7
  • 28.01. Saarbrücken, Garage

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets


