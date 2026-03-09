Orden Ogan haben kürzlich spannende Neuigkeiten für ihre Fans verkündet. Am 8. Januar 2027 wird das neue Album LORDS OF THE GRAVE erscheinen, gefolgt von der groß angelegten „Tour Of The Grave“, die am 7. Januar 2027 beginnt. Der Vorverkauf für die Tour hat bereits begonnen.

LORDS OF THE GRAVE setzt die musikalische Linie der Band kompromisslos fort. Es erwartet die Hörer düsterer, kraftvoller Power Metal mit massiven Gitarrenwänden, erhabenen Melodiebögen und eingängigen Refrains, die für große Arenen gemacht sind. Die Geschichte rund um Alister Vale erreicht einen neuen Höhepunkt, und die Fans dürfen sich auf epische Erzählungen freuen.

Die bevorstehende Tournee verspricht, die größte und spektakulärste Show der Band zu werden. Sebastian „Seeb“ Levermann betont, dass die Auftritte bei dieser Tour eine besondere, nahezu magische Atmosphäre schaffen werden.

Mit diesen Ankündigungen festigen Orden Ogan ihren Platz an der Spitze des modernen Power Metal und blicken auf ein aufregendes Jahr 2027. Es bleibt abzuwarten, wie das Album an die vorherigen Erfolge anknüpfen wird und welche Überraschungen die Tour bereithält.

METAL HAMMER präsentiert:

Orden Ogan + Ensiferum – Tour 2027

07.01. München, Backstage

08.01. Balingen, Volksbankmesse

09.01. Hof, Up To Eleven Festival

10.01. Oberhausen, Turbinenhalle

11.01. Bremen, Aladin

12.01. Berlin, Kesselhaus

13.01. Leipzig, Felsenkeller

15.01. Hamburg, Docks

16.01. Geiselwind, Music Hall

17.01. Lindau, Club Vaudeville

19.01. CH-Pratteln, Z7

28.01. Saarbrücken, Garage

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.