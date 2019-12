METAL HAMMER präsentiert: Primordial + Moonsorrow

Ein brutales Todespaket unter dem Banner "Rising Merch Faces Of Death"-Tour, angeführt von Decapitated, wird im März 2020 deutsche Bühnen zerstören.

Die polnischen Death Metal-Meister Decapitated haben ihre aktuelle Platte ANTICULT am 07. Juli 2017 via Nuclear Blast von der Kette gelassen. Darauf folgten Tourneen durch allerlei Ecken der Welt sowie zahlreiche Auftritten bei namhaften Festivals. Das Quartett wird im März 2020 als Headliner der von Avocado Booking neu ins Leben gerufenen "Rising Merch Faces Of Death"-Tour erneut die hiesigen Bühnen in Schutt und Asche legen. Das brutale Tour-Paket wird von Beyond Creation, Ingested, Lorna Shore sowie Visceraergänzt. Alle weiteren Details gibt es unten; Tickets werden ab Montag, den 02. Dezember, um 11.00 Uhr erhältlich sein! Gitarrist Vogg bezieht Stellung: "Wir…