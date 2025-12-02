Fünf Jahre – so lange mussten Schandmaul und ihre treue Gefolgschaft warten, um endlich wieder gemeinsam in See zu stechen. Nach all den Stürmen der letzten Jahre kehrt die Band nun stärker denn je zurück und hisst die Segel für eine neue Ära. Sieben Musiker, fest zusammengeschweißt, stehen bereit, um mit ihrem Publikum auf eine unvergessliche Reise zu gehen.

Mit ihrem neuen Album STERNENSEGLER, das Mitte 2026 erscheinen wird, betreten Schandmaul neue musikalische Gewässer – mutiger, facettenreicher, emotionaler. Und doch bleibt das, was die Münchener seit jeher ausmacht, in jedem Ton spürbar: eingängige Melodien, poetische und augenzwinkernde Texte, getragen von einem Sound, der Herz und Beine gleichermaßen bewegt, so kraftvoll wie vertraut.

Angeführt von Kapitän Thomas Lindner, der gewohnt souverän zwischen Gitarre und Keyboard pendelt, setzt die Band die Segel – flankiert vom charismatischen neuen Frontmann Till Herence, der mit frischer Energie und markanter Stimme neue Impulse bringt. Gemeinsam laden sie ein, an Bord zu kommen, den Alltag hinter sich zu lassen und mit ihnen um die Sterne zu segeln.

METAL HAMMER präsentiert:

Schandmaul + Gossenpoeten – Tour 2027

12.02. Hannover, Capitol

13.02. Hamburg, Gruenspan

19.02. Leipzig, Anker

20.02. Dresden, Tante Ju

26.02. Nürnberg, Hirsch

27.02. Berlin, Columbia Theater

06.03. Stuttgart, Im Wizemann

12.03. Köln, Carlswerk Victoria

13.03. Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

19.03. Frankfurt, Batschkapp

20.03. München, Muffathalle

02.04. A-Wien, Simm City

03.04. A-Linz, Posthof

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 08.12.2025, 12 Uhr)

