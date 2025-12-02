Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Schandmaul

Schandmaul-2025_credit-Daniel-Sommer_k
Foto: PR, Daniel Sommer. All rights reserved.
von
Schandmaul sind zurück und veröffentlichen Mitte 2026 ihr neues Album STERNENSEGLER. Dazu kommen sie 2027 auf große Tournee.
Fünf Jahre – so lange mussten Schandmaul und ihre treue Gefolgschaft warten, um endlich wieder gemeinsam in See zu stechen. Nach all den Stürmen der letzten Jahre kehrt die Band nun stärker denn je zurück und hisst die Segel für eine neue Ära. Sieben Musiker, fest zusammengeschweißt, stehen bereit, um mit ihrem Publikum auf eine unvergessliche Reise zu gehen.

Schandmaul bekommen Zuwachs
Mit ihrem neuen Album STERNENSEGLER, das Mitte 2026 erscheinen wird, betreten Schandmaul neue musikalische Gewässer – mutiger, facettenreicher, emotionaler. Und doch bleibt das, was die Münchener seit jeher ausmacht, in jedem Ton spürbar: eingängige Melodien, poetische und augenzwinkernde Texte, getragen von einem Sound, der Herz und Beine gleichermaßen bewegt, so kraftvoll wie vertraut.

Angeführt von Kapitän Thomas Lindner, der gewohnt souverän zwischen Gitarre und Keyboard pendelt, setzt die Band die Segel – flankiert vom charismatischen neuen Frontmann Till Herence, der mit frischer Energie und markanter Stimme neue Impulse bringt. Gemeinsam laden sie ein, an Bord zu kommen, den Alltag hinter sich zu lassen und mit ihnen um die Sterne zu segeln.

Schandmaul-Tour-2027

METAL HAMMER präsentiert:

Schandmaul + Gossenpoeten – Tour 2027

  • 12.02. Hannover, Capitol
  • 13.02. Hamburg, Gruenspan
  • 19.02. Leipzig, Anker
  • 20.02. Dresden, Tante Ju
  • 26.02. Nürnberg, Hirsch
  • 27.02. Berlin, Columbia Theater
  • 06.03. Stuttgart, Im Wizemann
  • 12.03. Köln, Carlswerk Victoria
  • 13.03. Bremen, Kulturzentrum Schlachthof
  • 19.03. Frankfurt, Batschkapp
  • 20.03. München, Muffathalle
  • 02.04. A-Wien, Simm City
  • 03.04. A-Linz, Posthof

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 08.12.2025, 12 Uhr)


