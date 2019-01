METAL HAMMER präsentiert: Sólstafir

Mantar kehren bereits im März 2019 wieder auf deutsche Bühnen zurück, teilweise unterstützt von Downfall Of Gaia, die ihre neue Scheibe präsentieren werden.

Nach ihrer höchst erfolgreichen Live-Rutsche diesen Winter hat die zweiköpfige Black/Death/Punk/Doom-Chimäre MANTAR angekündigt, im Frühjahr 2019 erneut mit ihrem weltweit viel gelobten dritten Album THE MODERN ART OF SETTING ABLAZE (Review hier) durch Europa zu touren. Bei einigen Terminen wird die multinationale Sludge-Post-Metal-Band Downfall Of Gaia den Support geben und ihr am 8.2.2019 erscheinendes Album ETHIC OF RADICAL FINITUDE vorstellen. Einen ersten Track daraus könnt ihr hier anhören: https://soundcloud.com/metalbladerecords/downfall-of-gaia-as-our-bones-break-to-the-dance METAL HAMMER präsentiert: Mantar + Downfall Of Gaia (*) - Tour 2019 27.3. Göttingen, Musa 28.3. Augsburg, Kantine 29.3. Cham, LA 30.3. Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei 5.4. Marburg, KFZ (*) 12.4. Dortmund, Junkyard…