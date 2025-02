Dark Tranquillity kommen im Mai für sechs Termine nach Deutschland. Begleitet werden sie dabei von Moonspell und Hiraes.

Dark Tranquillity sind in eine neue, atemberaubende Ära ihrer Band-Geschichte eingetreten. Nicht nur mit einem brandneuen Line-up, sondern auch der Veröffentlichung ihres neuesten und mit Spannung erwarteten, von der Kritik hochgelobten Albums ENDTIME SIGNALS, das am 16. August 2024 über Century Media Records veröffentlicht wurde. Die Band ist gerade erst von ihrer ersten und ausverkauften Etappe der "Endtime Signals"-Tour Anfang des Monats zurückgekehrt, die mit einer explosiven Nacht in ihrer Heimatstadt Göteborg endete. Dort wurde die gesamte Show von einem professionellen Videoteam aufgezeichnet. Jetzt kündigte die Band den zweiten Teil dieses epischen Ritts an! In Begleitung von Moonspell und Hiraes…