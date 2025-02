METAL HAMMER präsentiert: Zeal & Ardor

Die amerikanischen Thrasher Warbringer veröffentlichen schon bald ein neues Album. Ein erster Vorgeschmack ist auch schon erschienen.

Fünf Jahre liegt WEAPONS OF TOMORROW zurück. Nun kündigen Warbringer mit WRATH AND RUIN ihren siebten Langspieler an. Das Album soll am 14. März 2025 via Napalm Records erscheinen. Die Tracklist und das Cover, entworfen von Andreas Marschall (unter anderem Kreator, In Flames), enthüllte die Band selbst via Social Media. Produziert wurde WRATH AND RUIN von Mark Lewis (Trivium, The Black Dahlia Murder und viele mehr). Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Warbringer (@warbringermusic) Eine bessere Welt Fast zeitgleich veröffentlichen Warbinger mit ‘A Better World’ die erste Single von der kommenden Platte. Frontmann…