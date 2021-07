Metal im TV: Alice Cooper, Metallica, Lindemann

Leider viel zu unregelmäßig zeigen arte und 3sat kleine und große musikalische Schätze aus dem Metal. Ob nun Dokumentationen oder Live-Berichte, wird das leider oft im nachmitternächtlichen Programm versteckt. Oder frühmorgens, wie das Beispiel von morgen zeigt. Doch zum Glück gibt’s Aufnahmefunktionen und/oder Mediatheken.

Alice Cooper: A Paranormal Evening At The Olympia Paris

Das Abschlusskonzert der 2017er-„Paranormal“-Welttournee am 7. Dezember in Paris strahlt 3sat zur nachtschlafenen Uhrzeit 07:05 aus.

Song-Liste:

Brutal Planet

No More Mr. Nice Guy

Under My Wheels

Woman Of Mass Distraction

Guitar Solo

Poison

Feed my Frankenstein

Only Woman Bleed

Paranoiac Personality

Ballad Of Dwight Fry

Killer

I Love The Dead

I’m Eighteen

School’s Out

Info

Olympia, Paris, F, 2017

Regie: Julien Metternich

Länge: 60′

Metallica: S&M 2 — Together Again Live

Direkt nach dem Alice Cooper-Konzert, um 08:05 Uhr, strahlt 3sat das Metallica-„S&M 2″Konzert vom 06. und 08. September 2019 aus. Wieder werden die Thrash Metal-Größen vom San Francisco Symphony Orchestra begleitet, diesmal unter der Leitung von Edwin Outwater und Michael Tilson Thomas. Michael Kamen, der 1999 am Pult stand, ist 2003 verstorben.

Song-Liste:

The Ecstasy Of Gold

The Call Of Ktulu

For Whom The Bells Tolls

The Memory Remains

Halo On Fire

All Within My Hands

One

Master Of Puppets

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Info

Chase Center, San Francisco, USA, 2019

Regie: Wayne Isham

Länge: 60′

Lindemann: Live In Moscow

Kurz vor dem Lockdown traten Lindemann in Moskau auf. Am 15. März 2020 spielten Rammstein-Sänger Till Lindemann und der schwedische Mulitinstrumentalist Peter Tägtgren in der russischen Hauptstadt. 3sat zeigt am 24.07. um 22:25 die deutsche TV-Erstausstrahlung.

Song-Liste:

Skills In Pills

Ladyboy

Fat

Frau & Mann

Ich weiß es nicht

Allesfresser

Knebel

Home Sweet Home

Cowboy

Golden Shower

Blut

Platz Eins

Praise Abort

Fish On

Ach so gern

Gummi

Steh auf

Wer weiß das schon (Instrumental)

Info