Metal im TV: HR zeigt Doku über Bruce Dickinson

Wer heute Nacht — nach weiteren drei EM-Spielen — den grauen Zellen mal etwas Abwechslung gönnen oder einfach nur seiner Leidenschaft für Heavy Metal frönen will, hat eine aussichtsreiche Möglichkeit hierfür. Denn auf dem Hessischen Rundfunk (HR) läuft kurz vor Mitternacht eine Doku über Iron Maiden-Frontröhre Bruce Dickinson.

Eierlegende Wollmichsau

Um 23.40 Uhr geht es los — und zwar im Rahmen der Sendereihe ‘Frontmen – Die größten Rockstars aller Zeiten’. Eine Stunde und 25 Minuten dreht sich dann alles um Bruce Dickinson, den Sänger der „Eisernen Jungfrauen“. Der Hessische Rundfunk schreibt über die Dokumentation: „Pilot, Historiker, Fechter, Autor: Der vielschichtige Frontmann von Iron Maiden ist eine Heavy-Metal-Legende. Seine markante, hohe Stimme – Spitzname ‚Die Luftschutzsirene‘ – ist auf vielfältige Weise in die internationale Musikgeschichte eingewoben.“

Die ‘Frontmen’-Folge dürfte somit äußerst interessant sein für Fans von Iron Maiden. Ein Experte findet: „In der Welt des Heavy Metal ist er ein Gigant. Er war ein wunderbarer Showman, ein großartiger Frontmann und ein genialer Sänger.“ Über sich selbst und sein Schaffen sagt Bruce Dickinson selbst: „Wenn mir etwas Spaß macht, dann will ich ausquetschen und ausquetschen und ausquetschen — bis es nicht mehr geht.“ Weiter heißt es in der Doku: „Während andere Frontmänner immer das Risiko suchen, ist Bruce anders. Er will Erfolg haben und es immer auf die Spitze treiben.“

‘Frontmen – Die größten Rockstars aller Zeiten’ über Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson könnt ihr euch wahlweise im richtigen Fernsehen oder online in der ARD-Mediathek anschauen.

