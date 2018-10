Aktuell finden bei arte.tv unter anderem Queen und Beth Ditto live statt, aber auch eine interessante vierteilige Doku, die sich mit Sex im Zusammenhang mit Musik beschäftigt.

Der selbst ernannte "Metal-Sender" arte.tv konnte zuletzt mit Beiträgen über Black Sabbath, Kurt Cobain oder Guns N' Roses punkten. Anbei nun die geplanten, (halbwegs) relevanten Ausstrahlungen: Queen - Rock The World Verfügbar von 30.03.2018 bis 05.04.2018 // Nächste Ausstrahlung am Freitag, 30. März um 21:45 Im Jahr 1977 bringt die britische Rockband Queen ihr sechstes Studioalbum NEWS OF THE WORLD heraus und startet ihre US-Tour, mit dem Ziel, den Durchbruch in Amerika zu schaffen. Der BBC-Reporter Bob Harris und seine Filmcrew haben die Band auf dieser bahnbrechenden Tour begleitet. Die Dokumentation zeigt erstmals das bisher noch nicht veröffentlichte Filmmaterial. (Hier klicken für…