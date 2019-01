Metallica: Das sind die Lieblings-Album-Cover von Lars Ulrich

Im Februar erscheint der Mitschnitt des Metallica-Akustikauftritts in San Francisco. Bestellt euch das gute Stück am besten jetzt schon vor.

Zur Jubiläumsfeier ihrer Wohltätigkeitsstiftung "All Within My Hands" spielten Metallica am 3.11.2018 ein Akustikkonzert im Masonic zu San Francisco, das unglaubliche 1.15 Millionen Euro Einnahmen feiern konnte. Natürlich wurde der Gig mitgeschnitten und wird nun als limitierte Doppelvinyl namens HELPING HANDS... LIVE & ACOUSTIC AT THE MASONIC veröffentlicht, gemischt von Greg Fidelman und für Vinyl gemastert von Reuben Cohen (Bernie Grundman Mastering). Alles für den guten Zweck Die Songs von HELPING HANDS... LIVE & ACOUSTIC AT THE MASONIC sind seltene akustische Wiedergaben von Hits und wichtigen Stücken aus dem Metallica-Katalog – neben Cover-Versionen von Deep Purple-, Nazareth-, Bob Seger- und…