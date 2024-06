Metallica: Diese zwei Songs will Hetfield mehr live spielen

Metallica mischen ihre Setlist immer wieder kräftig durch. So tauschen sich die einzelnen Band-Mitglieder auch regelmäßig darüber aus, welche Songs sie mal live gerne zu Gehör bringen würden. Wie James Hetfield in einer kürzlichen Folge des Band-eigenen Podcasts verriet, stehen hierbei besonders zwei Lieder in der Gunst der Musiker — beide stammen vom 1988er-Opus …AND JUSTICE FOR ALL.

Gerechtigkeit für alle Songs

„Papa Het“ beantwortete dabei Fragen, die Metallica-Fans eingereicht hatten. Laut dem 60-Jährigen kommen der Gruppe immer wieder folgende Stücke in den Sinn: „Meistens ist es ‘The Frayed Ends Of Sanity’. Oder ‘Dyers Eve’. Das sind die zwei. Wir haben sie in der Vergangenheit mal gespielt. Und sie sind hier und da zur Sprache gekommen. Ich würde sagen, es ist mehr eine Art Talent-Check unter uns. Nach dem Motto: Kannst du diesen Song spielen?“

‘The Frayed Ends Of Sanity’ hat das Quartett insgesamt lediglich zwölf Mal live aufgeführt — elf Mal im Jahr 2015 und einmal 2014. ‘Dyers Eve’ kam mit 35 Darbietungen ein wenig öfter dran — zuletzt spielten Metallica den Track 2010.

Das zugehörige Album …AND JUSTICE FOR ALL kommt aber gar nicht so schlecht weg, was die Live-Verwertung angeht. In der Rangliste mit den Alben, deren Stücke Hetfield und Co. am häufigsten auf der Bühne gespielt haben, kommt die Scheibe auf den fünften Platz. Das geht vor allem auf die Songs ‘One’ (fast 1.600 Aufführungen), ‘Harvester Of Sorrow’ (840 Aufführungen) und ‘Blackened’ (535 Aufführungen) zurück. Darüber hinaus wurde James gefragt, ob es Tracks gebe, die Metallica nie live zocken werden. Darauf entgegnete der Gitarrist: „Ich würde liebend gerne jeden Song einmal live gespielt haben — abgesehen davon, ihn im Studio gespielt zu haben. So hoffe ich, dass es für jedes Lied einen Zeitpunkt und einen Platz gibt, bevor wir fertig sind als Band.“

