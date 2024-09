Powerwolf im Interview. Live und nass beim Klash Of The Ruhrpott! Neue Alben von Hammerfall, Robse u.a. Der METAL HAMMER Podcast, Folge 85.

Back In Black – das Metal-Update Kreator, Sodom, Destruction und Tankard – die Big Teutonic Four riefen zu einem gemeinsamen Konzert. Der Klash Of The Ruhrpott war legendär – aber fand ein verfrühtes Ende. Berichte von mittendrin! Plus: Das Line-up, die Vorfreude und die Begeisterung auf die METAL HAMMER AWARDS 2024 wachsen! Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Dream Evil METAL GODS Hammerfall AVENGE THE FALLEN Robse HARLEKIN & KRIEGER Dark Tranquillity ENDTIME SIGNALS Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast…