Metallica: James Hetfield ist gerne uneigennützig

In einer Episode des Metallica-Podcasts ‘The Metallica Report’, der wöchentlich Insider-Informationen aus dem Umfeld der Band liefert, sprach Frontmann und Gitarrist James Hetfield über den Song ‘All Within My Hands’ und erklärte, welche Bedeutung hinter Text und Coverartwork steckt.

Metallica: Mit eigenen Händen

„Ich glaube, wir hatten zuerst den Namen des Songs 'All Within My Hands'. Und […] ich habe einfach meine Hand nachgezeichnet", erklärte Hetfield das Cover. „Das ist tatsächlich meine Hand (auf dem Coverartwork – Anm.d.A.), ob es einem gefällt oder nicht. Der Schlüssel in der Hand, der ein Schlüsselloch aufschließt, wurde inspiriert durch die Geste des Helfens. Nach dem Motto: Einen Schlüssel ins Schloss zu stecken im Wissen, dass dieser dein Problem lösen wird. Geben ist besser als nehmen.

So kitschig das klingt, es gibt wirklich kein besseres Gefühl auf dieser Welt, als jemandem zu helfen und es zu tun, ohne davon zu erzählen. Das hat etwas Fantastisches an sich. Es widerspricht allem, was Menschen ausmacht […]. Besonders, wenn man in einer Band aufwächst, die Probleme hatte und um das einzige Handtuch im Motel kämpfte oder was auch immer […] Diese Mentalität der Kargheit und der Schlüssel, der sie aufschließt und davon befreit, ist das genaue Gegenteil. Von all dem, was man gelernt hat, ist das abgedroschenste Sprichwort ‚Geben ist seliger als Nehmen‘ – aber es ist wahr.“

