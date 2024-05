Metallica: Kelly Clarkson covert ‘Sad But True’

Kelly Clarkson hat sich den Metallica-Klassiker ‘Sad But True’ vorgenommen

Kelly Clarkson hat in ihrer eigenen Fernsehsendung ‘The Kelly Clarkson Show’ einen Track von Metallica neu interpretiert. So sang die 42-Jährige im Rahmen ihrer Karaoke-Reihe ‘Kellyoke’ den Black Alum-Klassiker ‘Sad But True’. Die TV-Moderatorin bot das eigentlich kraftvolle Lied als Pianoballade dar.

Die Idee für diese musikalische Einlage entstand vor rund drei Monaten, als Schauspielerin Isla Fisher in ‘The Kelly Clarkson Show’ zu Gast war. Dabei unterhielten sich die beiden Frauen über Konzerte. Clarkson sprach ihre Interview-Partnerin darauf an, dass sie sich Liveshows von Beyoncé und Madonna angeschaut hat. Dem entgegnete Fisher, dass sie ebenfalls zu Metallica gegangen ist, weil sie ein großer Fan der Band ist: „Das war fantastisch. Da ist ein Traum wahr geworden.“

Des Weiteren fügte Kelly an, dass sie ebenfalls ein Fan ist, und merkte ins Fernsehstudio an: „Vielleicht sollten wir Metallica covern.“ Isla nahm die Vorlage direkt auf und schlug vor: „Du solltest ‘Sad But True’ machen. Deine Stimme wäre mega.“ Clarkson antwortete: „Okay, gut, gebongt. Kann es irgendwer aufschreiben?“ Nun war der Moment gekommen, und Kelly löste ihr damalige Versprechen ein. Die Sängerin war die erste Siegerin der US-Casting-Show ‘American Idol’, die hierzulande als ‘Deutschland sucht den Superstar’ im Fernsehen lief.

