Metallica spenden 500.000 Dollar für Feuerhilfe

auch interessant

Während die Brände um Los Angeles herum weiter wüten, haben Metallica einen Batzen Geld für unmittelbare Hilfstätigkeiten und den Wiederaufbau gespendet. So lassen James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo übere ihre All Within My Hands-Stiftung 500.000 US-Dollar springen. Die Mittel fließen an zwei Hilfsorganisationen: den California Community Foundation’s Wildfire Recovery Fund sowie den Pasadena Community Foundation’s Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund.

Für jetzt und später

In der zugehörigen Mitteilung lassen Metallica verlauten: „Die Feuer, die in dem Gebiet von Los Angeles toben, haben seit 7. Januar unerbittlich verheerende Schäden und großflächige Zerstörung angerichtet. Und bedauerlicherweise gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie nachlassen. Trotz Fortschritten bei der Eindämmung am Wochenende mahnen die Behörden die Bewohner dazu an, wachsam zu bleiben. Denn die Santa Ana-Winde kehren zurück. Man erwartet, dass sie bis zu 113 Kilometer pro Stunde während der nächsten Tage erreichen und damit bedenkliche Feuerbedingungen erzeugen.

In der vergangenen Woche musste die Gemeinde mindestens 24 Leben trauern, fast 100.000 Menschen bekamen die Anweisung zur Evakuierung, 28.000 Hektar sind verbrannt und mehr als 12.000 — geschäftliche und private — Gebäude zerstört. Jedoch können Zahlen das Ausmaß an Pein nicht ausdrücken, während das Desaster Familien von den Beinen holt und Lebensgrundlagen auseinandernimmt.“ Die eingangs erwähnten Hilfsorganisationen fokussieren sich zum einen darauf, sofortige Hilfe zu liefern, sowie zum anderen Unterstützung bei langfristigen Wiederherstellungsmaßnahmen anzubieten, wenn die Gemeinde in die Phase des Wiederaufbaus übergeht.

METALLICA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.