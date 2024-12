Haben Metallica bei The Smashing Pumpkins geklaut?

Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Courtney Love (Hole) und Metallica-Frontmann James Hetfield bei den MTV Video Music Awards 1996 in New York

auch interessant

The Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan hat im Interview beim ‘Everblack’-Podcast angemerkt, dass der Metallica-Song ‘Fuel’ „ungeheuerlich nah“ an ‘Tales Of A Scorched Earth’ dran ist (Videos siehe unten). Eigentlich drehte sich das Gespräch an dieser Stelle darum, ob die Pumpkins jemals ‘Tales Of A Scorched Earth’ vom 1995er-Album MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS live gespielt haben.

Es gibt nur zwölf Noten

Dabei setzte Billy Corgan zu seiner Beobachtung an: „Lass mich hier einhaken und sagen, dass ich James Hetfield als Mensch liebe. Ich liebe Metallica, habe sie 1984 gesehen und so weiter. Und James ist wahrscheinlich der beste Riff-Schreiber — ausgenommen Tony Iommi [von Black Sabbath — Anm.d.A.]. James hat ein paar der großartigsten, fantastischsten Riffs geschrieben — und schreibt sie immer noch. Aber wenn man sich ‘Tales Of A Scorched Earth’ anhört — und dann hört man sich diesen Metallica-Song an, in dem er ‚Give me fuel, give me fire, give me that which I desire‘ singt… Da geht einem doch ein Licht im Kopf auf. Also welches Lied gab es zuerst?“

MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS (und damit ‘Tales Of A Scorched Earth’) erschien 1995, RELOAD (und damit ‘Fuel’) wurde erst 1997 veröffentlicht. Des Weiteren will Billy Corgan aber überhaupt nichts von Ideenklau wissen und beschwichtigt direkt: „Ich glaube nicht, dass James irgendetwas bei mir klauen würde. Aber das erste Mal, als ich diesen Track hörte, dachte ich mir: ‚Das ist ungeheuerlich nah dran.‘ [Konkret geht es um das erste Riff in ‘Tales Of A Scorched Earth’ und eben ‘Fuel’ — Anm.d.A.] Doch ich liebe, was James macht. Und ich würde es lieben, wenn jemand daraus eine Troll-Überschrift macht und ein bisschen Clickbait damit anstellt [dem kommen wir natürlich gerne nach, siehe oben — Anm.d.A.].

METALLICA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Mein Vater pflegte zu sagen: ‚Schau, es gibt nur zwölf Noten.‘ Das ist das Tolle: Wir klauen alle beieinander. Und wenn es funktioniert — großartig. Ich habe keine Problem damit, denn ich habe bestimmt reichlich bei Metallica geklaut, von daher…“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.