Metallica teilen Countdown, was steckt dahinter?

Metal-Fans weltweit fragen sich derzeit, was Metallica am Donnerstag, den 10. Oktober vorhaben. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo haben nämlich einen Countdown ins Internet gestellt (Facebook-Post siehe unten). Selbiger läuft auf metallicaxx.com ab – vorbei ist das Runterzählen am Donnerstag um 12 Uhr mittags.

Im Netz wird nun wild spekuliert, was es mit diesem Countdown auf sich hat. Die meisten Gedankenspiele ranken sich darum, ob es mit dem Jubiläum des S&M-Konzerts von Metallica mit dem Symphonie-Orchester von San Francisco zu tun hat. Zwar spielten die „Four Horsemen“ erst Anfang September zwei Mal erneut mit dem Orchester – bei der Eröffnung des Chase Centers in San Francisco, um genau zu sein. Aber man weiß ja nie… Ein Konzertfilm zu diesen beiden Shows ist am morgigen Mittwoch, den 09. Oktober in ausgewählten Lichtspielhäusern zu sehen.

Der Sommer wird laut

Eine andere Spur, die Fans aufgetan haben, weist auf künftige Open Air-Aktivitäten von Metallica hin. So ist auf den Websites der Festivals Louder Than Life, Aftershock, Welcome To Rockville und Sonic Temple Music + Arts (allesamt vom US-Festivalveranstalter Danny Wimmer Presents ausgerichtet) ein kurzes Video zu sehen.

Darin wird so getan, als ob die Seiten gehackt wurden. Eine Stimme sagt: „Die Seite, die sie versuchen aufzurufen, ist nicht mehr unter der Kontrolle des Administrators. Wir haben lange genug gewartet. Wir haben die Sache in unsere eigenen Hände genommen. Wir werden kriegen, was wir wollen. Es ist einfach. Sie haben bis 10. Oktober […], um uns zu geben, was wir wollen. Andernfalls werden wir ihre Server-Zugangsdaten leaken. Sie haben drei Tage.“

Es müsste schon ein großer Zufall sein, wenn der Countdown des großen M und dieser Vorfall nichts miteinander zu tun haben. So liegt die Vermutung nahe, dass Metallica am Donnerstag einige US-Festivalauftritte bekannt geben werden.