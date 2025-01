Metallica zollen Marianne Faithfull Tribut

Marianne Faithful mit Metallica (hier in Form von Lars Ulrich und Kirk Hammett) am 7. Dezember 2011 in San Francisco

Am 30. Januar 2025 ist bekanntlich Marianne Faithfull im Alter von 78 Jahren gestorben. Im Metal-Lager kennt man die britische Sängerin vor allem von ihrer Kollaboration mit Metallica. Mit ihrer markanten Stimme veredelte sie nämlich den Track ‘The Memory Remains’ vom 1997er-Album RELOAD. Daher ist es nur logisch, dass die Band ihr nun Tribut zollt.

Besonderes Organ

„Danke dir, Marianne… Für die guten Zeiten, für deine Freundlichkeit, für die großartigen Geschichten, für deine Furchtlosigkeit… Und das größte Danke und ‚Fuck Yeah‘ kriegst du für deinen unglaublichen und einzigartigen Beitrag zu unserer Musik und dafür, dass du immer so bereitwillig warst, sie mit uns live zu spielen und am sich anschließenden Schabernack teilzunehmen! Ruhe in Frieden, Lars“, ist in den Sozialen Medien von Metallica zu lesen.

Den „La, la, la“-Teil in ‘The Memory Remains’ sang ursprünglich zunächst Frontmann James Hetfield selbst, weil ihm kein Text für die Stelle eingefallen. Toningenieur Randy Staub überzeugt den Musiker dann das „La, la, la“ beizubehalten, doch schwebte „Papa Het“ die Stimme einer alten Frau dafür vor. So schlug Produzent Bob Rock Marianne Faithfull vor. Schlagzeuger Lars Ulrich telefonierte schließlich mit der Dame, was dazu führte, dass Metallica während einer Europatournee einen Zwischenstopp in Dublin einlegten — mit einem Aufnahme-Tape unterm Arm. „Wir trafen sie im Studio, gingen rein, füllten sie ab — und dann sang sie es. Es war perfekt. Sie hatte definitiv diese Stimme. Und das erschuf diese echt unheimliche Stimmung“, erinnert sich Hetfield.

