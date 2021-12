Michael Poulsen (Volbeat) kann sich Death Metal-Projekt vorstellen

Volbeat-Chef Michael Poulsen hier beim Stelldichein in Clarkston, Michigan am 12. August 2019

Michael Poulsen, Volbeat-Frontmann, der in den frühen Neunziger Jahren Teil der Extreme Metal-Band Dominus war, flirtet mit der Idee, in Zukunft ein Death-Projekt zu starten. Dem finnischen Chaoszine erzählt er, er sei sich sicher, dass das „eines Tages passieren wird. Ich weiß nur nicht, wann genau.“ Dazu müsse der Musiker einen Zeitpunkt abwarten, an dem es sich richtig anfühle, diesen Schritt zu gehen. „Es muss ein Zeitpunkt sein, an dem ich dazu inspiriert werde. Ich habe so viele großartige Freunde innerhalb der Death Metal-Szene, und ich habe mit vielen von ihnen gesprochen. Ich weiß einfach, dass es passieren wird. Nur nicht, wann.“

Empfehlung der Redaktion Volbeat: Fast wie früher Metal, Rock Auf ihrem achten Studioalbum leisten Volbeat dem Wunsch vieler alter Fans Folge und präsentieren sich musikalisch wieder in einem härteren Licht. Bereits 2011 erzählte Poulsen gegenüber Soundspike von seiner Vor-Volbeat-Band: „Dominus war straighter Metal. Auf der dritten Platte fingen wir an, ein bisschen mit Rock ’n‘ Roll zu liebäugeln. Ich wollte mir die Tür offen halten und sehen, was passiert. Ich wollte mich nicht in eine Ecke drängen lassen. Wenn ich wollte, dass ein Song wie ein Country-Stück beginnt und dann in einen Metal-Track übergeht, dann habe ich das getan. (…) Das ist das Wichtigste – dass man sich nicht hinsetzt und zu sehr versucht, es aus sich heraus zu provozieren. Es muss ein natürlicher Fluss sein (…).“

Im November bestätigte Poulsen, dass Volbeats neuer Song ‘Becoming’ ein „Tribut“ an die legendäre schwedische Death Metal-Band Entombed wäre, deren Sänger LG Petrov im Frühjahr 2021 an den Folgen seines Gallengangkrebses starb.