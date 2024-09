Michael Schenker: Akustische Autonomie

METAL HAMMER: Michael, wie kam es überhaupt zu der Idee, ein Album mit Song-Klassikern aus deiner ersten gemeinsamen Zeit mit UFO und damit den Jahren 1974 bis 1979 einzuspielen?

Empfehlung der Redaktion Michael Schenker feiert seine Zeit mit UFO Hard Rock Vor wenigen Wochen kündigte Michael Schenker ein Jubiläumsalbum an, um seine Zeit bei UFO zu würdigen. Nun sprach er über die Gründe und besondere Gäste. Michael Schenker: Letztes Jahr war das 50. Jubiläum meines Einstiegs bei UFO. Das war für mich Anlass genug, um den Leuten eine kleine Geschichtsstunde zu geben. Heutzutage kennt man UFO als Band-Name und auch manche der Songs, aber keiner ist sich mehr richtig bewusst, wer diese Sachen geschrieben hat. Ich möchte vor allem die neu hinzugekommenen Fans aufklären und ihnen zeigen, dass ich in jenen Erfolgsjahren von UFO der hauptsächliche Song-Schreiber war.

MH: Wie gestaltete sich die Song-Auswahl für die Neueinspielungen?

MS: Von den fünf Studioplatten, die wir gemacht haben, also von PHENOMENON bis OBSESSION, hatten wir damals schon als Gruppe das Beste für ein Live-Album ausgesucht: STRANGERS IN THE NIGHT. Das ist auch die Best Of-Blaupause für mein Album. Dabei habe ich jedoch hauptsächlich die Stücke verwendet, die von mir stammen. Bis auf ‘Too Hot Too Handle’, das stammt von Pete Way (UFO-Bassist – Anm.d.A.), und ich habe es als Tribut an ihn und Paul Raymond (UFO-Keyboarder und Gitarrist – Anm.d.A.) aufgenommen.

Gemeinsame Vergangenheit

MH: Allein deine Backingband ist erste Sahne: Derek Sherinian spielt Keyboard, Brian Tichy sitzt am Schlagzeug, und Barry Sparks spielt den Bass. Wie kam dieses Line-up zusammen?

Empfehlung der Redaktion Rudolf Schenker: Bruder Michael kann in keiner Band spielen Hard Rock Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker hat sich zu seiner komplizierten Beziehung zu Bruder Michael geäußert. Selbiger sei ein "extremer Mensch". MS: Brian Tichy war vor Jahren Teil meines Temple Of Rock-Projekts. Da hat er in dem Stück ‘Before The Devil Knows You’re Dead’ ein fantastisches Schlagzeug gespielt, sodass ich ihn danach immer wieder für weitere Projekte engagiert habe. Barry Sparks und ich haben eine gemeinsame Michael Schenker Group-Vergangenheit. Und die beiden sind große UFO-Fans, genauso wie Derek Sherinian, weshalb auch er sich angeboten hat, mitzumachen.

