Michael Sweet von Stryper weiter gegen Abtreibung

Michael Sweet von Stryper bei der Show im Magic City Casino am 17. April 2015 in Miami, Florida

Stryper-Frontmann Michael Sweet ist bekanntlich praktizierender Christ — und aufgrund seines Glaubens ein strikter Abtreibungsgegner. Dies machte der 58-Jährige kürzlich mit einem Post in den Sozialen Medien erneut deutlich. In dem Video schluckten drei Demonstrantinnen öffentlich Abtreibungspillen (oder zumindest Tabletten, die derartige Medikamente darstellen sollten). Das Grinsen, mit dem diese Damen diesen Akt vollführten, stelle für ihn das „pure Böse“ dar.

Abtreibungsparty

Nun hat Michael Sweet noch einmal nachgelegt und seinen ersten Post ausführlich erläutert. „Erstens bin ich für das Leben. Wenn ihr das immer noch nicht wisst, habe ich echt keine Worte, um das zu erklären. Zweitens: So sehr ich auch gegen die freie Entscheidung in dieser Sache bin, kommt meine Wut davon, die Freude und das Grinsen auf den Gesichtern der drei Frauen zu sehen, die die Pillen nehmen. Ohne zu sehr in die Details zu gehen, kenne ich Frauen, die Abtreibungen hatten — und es war das traumatisierendste Ereignis in ihrem Leben. Da gab es keine Freude, kein Grinsen. Nur Schmerz. Das ist das Problem, das ich mit dem widerlichen Video hatte. Sie haben die Pillen (ob es nun echte waren oder nicht) mit einem Lächeln genommen, als ob es eine Party wäre.

Kleine Kinder haben zugesehen und es aufgesogen. Jeder sollte sich an dieser Vorführung stören. […] Geschmacklos und ohne Klasse. Ich werde nie daneben stehen und leise sein, wenn ich so etwas verstörendes und böses sehe. An jene gerichtet, die es umgedreht haben und das ‚Mein Körper, meine Wahl‘-Klischee verwenden: Denkt ihr wirklich, dass so ein Verhalten okay ist? Wenn das so ist, befinden wir uns in einem schlimmeren Zustand, als ich dachte. Ich bereue meinen Post überhaupt nicht und würde ihn für nichts verändern. Ich mag ein paar Follower verlieren, aber das ist okay. Es geht nicht darum, mir zu folgen. Es geht darum, Jesus zu folgen.“ So sehr Michael Sweet hier die Argumente der Konservativen bedient und Frauen das Recht abspricht, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, so Recht hat er mit dem Punkt, dass eine Abtreibung kein freudiges Ereignis ist.

