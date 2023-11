Mick Mars: Mötley Crüe trafen mit John 5 „kluge Wahl“

Dass der geschasste Mötley Crüe-Gitarrist Mick Mars mit seinen ehemaligen Band-Mitgliedern seit der Trennung im Clinch liegt, ist hinlänglich bekannt. Trotzdem ist der Musiker stolz auf die gemeinsamen Errungenschaften – und weiß positive Worte über seinen Nachfolger John 5 zu verlieren, wie er unlängst in einem Interview mit Guitar World bewies.

Worte der Versöhnung?

Empfehlung der Redaktion Mick Mars veröffentlicht erste Single vom Solodebüt Hard Rock Nach der Schlammschlacht zwischen dem ehemaligen Mötley Crüe-Gitarristen Mick Mars und seiner alten Band kommen nun Neuigkeiten zu seinem Soloalbum. „Was dieses Gesamtwerk angeht, bin ich sehr stolz. Ich habe alle meine Auszeichnungen aufgehängt“, sagte Mick stolz. „Doch für mich wurde es zu viel. Es war eine Belastung, auf Tour zu gehen. Ich habe versucht, ihnen gegenüber so offen wie möglich zu sein und zu sagen, dass ich das nicht mehr machen kann aufgrund meiner ankylosierende Spondylitis. Es war scheiße, aber ja … ich bin stolz auf alles, das Mötley Crüe getan haben und alles, was wir gemeinsam erreicht haben.“ Auf die Frage, ob er noch mit John 5 in Kontakt stünde, antwortete er: „Ich hatte nie etwas gegen John. Ich mochte ihn immer und mag ihn immer noch. Er war mir immer ein wirklich guter Freund. Ich denke, dass sie mit John eine wirklich kluge Wahl getroffen haben.“

Auch John 5 scheint Mick Mars gegenüber äußerst positiv eingestellt zu sein. Vor einigen Monaten verkündete er, Mick habe ihn umgehend kontaktiert, nachdem John 5 offiziell zu dessen Nachfolger ernannt worden war. In einer Episode von ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ auf SiriusXM erklärte John zudem: „Wir tauschen Weihnachtsgeschenke und Ähnliches aus. Als ich als Gitarrist bekanntgegeben wurde, war er einer der ersten, die darauf regierten. Er sagte zu mir: ‚Du wirst es killen.‘ Das ist gut, denn es ist nicht so, als würde ein Fremder das Ruder übernehmen. Wir haben großen Respekt voreinander.“

