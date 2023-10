Mick Mars veröffentlicht erste Single vom Solodebüt

Mick Mars mit Mötley Crüe während des Konzerts am 22. Juni 2022 in Washington, DC

Solo-Album erscheint am 23. Februar

Der unter großem Drama ausgestiegene Gitarrist von Mötley Crüe, Mick Mars, hat die erste Single aus seinem Solodebüt mit dem Titel THE OTHER SIDE OF MARS veröffentlicht. Dazu gibt es natürlich noch das obligatorische Gruselmusikvideo – passend zu Halloween. Die Platte selbst wird am 23. Februar 2024 veröffentlicht.

Mars sagt über den neuen Song ‘Loyal To The Lie’ Folgendes: „Ich wollte etwas Großes und Bedrohliches machen.“ Dem Gitarristen ist jedenfalls definitiv wichtig, „dass die Leute meinen Sound hören werden – meinen Klang“, sagt Mars. „Ich bin, wer ich bin. Niemand sonst kann es tun. Und wie jeder habe ich nur eine begrenzte Anzahl von Jahren zu leben. Also werde ich alles tun, um noch eine Menge Dinge zu tun.“

Als sich Mars nach der gigantischen Stadion-Tour im Sommer 2022 von Crüe zurückzog – der Band, die er vor mehr als 40 Jahren mitbegründet hat -, schien es wie das Ende einer Ära zu sein. Seiner Meinung nach ist es nun aber der Beginn einer ganz neuen. „Wenn es um mein Spiel geht, gibt es die Mötley-Seite und die Mars-Seite“, sagt der 72-Jährige. „Auf jeden Fall habe ich immer eine sehr klare Vorstellung davon, was ich tun möchte.“

100 Prozent Mick Mars

In Bezug auf diese stilistischen Merkmale des Albums fährt er fort: „Mein Gefühl war immer, dass ich einige Fans gewinnen könnte, aber auch einige verlieren könnte. Aber was sie hören, das bin alles ich.“

Der Gitarrist hat ein recht hochqualifiziertes Team von Musikern engagiert, um ihm auf seinem Weg zu helfen. Ein wesentlicher Beitrag zum Projekt kam von Paul Taylor, dem Keyboarder von Winger und Alice Cooper, der wie Mars in Nashville lebt. Taylor spielte nicht nur auf dem Album und half Mars bei der Mitverfassung vieler der Stücke, sondern stellte den Gitarristen auch dem Sänger Jacob Bunton vor. „Jacob kam ins Studio und es war wie ein Blitz!“, erinnert sich Mars. „Und ich sagte einfach: ‚Er ist der Richtige.‘ Und die meisten seiner Gesangs-Parts waren in einem Take im Kasten.“

