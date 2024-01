Das einstige Megadeth-Mitglied David Ellefson hat nur freundliche Worte für die Thrash Metal-Kollegen von Metallica übrig.

David Ellefson hat sich zuletzt an Metallica angenähert. Der ehemalige Megadeth-Bassist freute sich neulich nicht nur darüber, dass er nun Shirts der "Four Horsemen" anziehen kann. Vor ein paar Wochen feierte der Thrasher seinen 59. Geburtstag überdies sogar beim Konzert von James Hetfield und Co. in Detroit, Michigan. Über diese Erfahrung sprach Ellefson nun im ‘Plus One: A Rock N Roll Podcast’. Vier Superhelden "Wir sind befreundet", beginnt David Ellefson seine Ausführungen. "Natürlich sind wir zusammen aufgewachsen. Meine eigene Karriere ist eine Zweig des Metallica-Familienbaums. Und ich liebe, dass sie das sagen: Die Metallica-Familie. Wenn man auf einer Show von…