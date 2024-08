Mikael Stanne hat eine gespaltene Meinung zu KI

auch interessant

Künstliche Intelligenz hat bereits jetzt große Auswirkungen auf die Musikindustrie. In einem aktuellen Interview mit Metal Global sprach Dark Tranquillity-Frontmann Mikael Stanne darüber, wie er persönlich die Chancen und Risiken diesbezüglich einschätzt. Stanne gab sich unentschlossen.

Endzeitstimmung?

Empfehlung der Redaktion The Halo Effect: Neues Album kommt Anfang 2025 Melodic Death Metal Eigentlich sollte das zweite Album von The Halo Effect dieses Jahr veröffentlicht werden. Frontmann Mikael Stanne hat sich zum aktuellen Stand geäußert. „Ich mag neue Ideen. […] Aber ich war auch sehr hoffnungsvoll, als das mit dem Internet begann. Das ist das Coolste, was es je gab, weil wir endlich Zugang zu allen Informationen haben, die es gibt“, sagte Mikael Stanne. „Außerdem muss niemand mehr etwas glauben, weil die Informationen auf dem Tisch liegen sind und jeder Zugang zu diesen hat. Ich träumte von einer Welt ohne Religion und Glauben an Pseudowissenschaften und all diesem Zeug […]. Aber natürlich ist das Gegenteil passiert. Und hier ist es genauso. Ich denke, dass es für viele Menschen ein großartiges Werkzeug sein kann. Und ich denke, wir werden es als ein großartiges Werkzeug betrachten, aber im Moment scheint es beängstigend, weil wir wissen, was möglich ist.

ENDTIME SIGNALS auf Amazon.de bestellen!

Das ist ebenfalls beängstigend und wir müssen sehr vorsichtig sein, wie es verwendet wird […]. Und es ist wirklich schwierig, es zu verstehen. Jeden Monat kommt eine neue Version von Dingen heraus, die über neue Funktionen verfügt, die es so viel besser machen können. Diese Quantensprünge finden alle sechs Monate oder sogar noch schneller statt, und es wird zukünftig immer schneller gehen. Es ist beängstigend. Ich rede viel mit einigen befreundeten Journalisten darüber, und auch sie machen sich Sorgen. Natürlich wird KI niemanden sofort ersetzen. Aber es wird eher jemanden treffen, der KI nicht nutzt, als jemanden, der es tut.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter.Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.