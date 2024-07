The Halo Effect: Neues Album kommt Anfang 2025

Noch vor einem Jahr hieß es, dass der Nachfolger des 2022 veröffentlichten Debütalbums DAYS OF THE LOST irgendwann 2024 erscheinen soll. Nun sind The Halo Effect jedoch eine Band, in der die einzelnen Mitglieder auch anderweitig vielbeschäftigt sind. Doch das ist wohl nicht der einzige Grund für die Verzögerung, wie Fronter Mikael Stanne gegenüber Chaoszine erklärt.

Geschäftige Zeiten

Darauf angesprochen, wie sie mit der Arbeit am zweiten Studioalbum sind, antwortet der Sänger: „Es ist schon seit einer Weile fertig. Ja, ich denke, das ist der schwierigste Teil für unser Label, Dinge unterzubringen und genug Raum für Werbung zu haben und sicherzustellen, dass jeder davon erfährt. Deshalb haben wir die Veröffentlichung auf Anfang nächsten Jahres verschoben.“

Empfehlung der Redaktion The Halo Effect: Kommendes Album soll wie das Debüt klingen Melodic Death Metal The Halo Effect stehen mit ihrem zweiten Album in den Startlöchern. Sound-technisch ändert sich laut Bassist Peter Iwers allerdings kaum etwas. Zudem hat Stanne derzeit offenbar noch recht gut mit seiner Haupt-Band Dark Tranquillity zu tun. Immerhin erscheint am 16. August deren 13. Langspieler ENDTIME SIGNALS, worauf im Anschluss eine ausgedehnte Tournee (mit unter anderem Amorphis) folgt. In etwa diesem Zeitraum sollen dann die ersten Single-Auskopplungen der neuen Platte von The Halo Effect veröffentlicht werden. Auch die offizielle Ankündigung soll Ende September stattfinden. Zusammengefasst: „Ja, das Album erscheint Anfang nächsten Jahres. Und danach werden wir auch in Europa touren.“ Dies wurde bereits im Mai dieses Jahres bekanntgegeben.

Selbstbewusster

Bereits vergangenes Jahr sprach Bassist Peter Iwers über das neue Material und meinte: „Die nächste Platte ist ähnlich.“ Dies sei jedoch eine bewusst gewählte Konstante, da sich die Band im Augenblick „wohler als zuvor“ fühle. Mikael Stanne fügt dem noch hinzu: „Ich bin unglaublich stolz darauf. Es klingt großartig. Niclas und Jesper haben einige unglaubliche Songs geschrieben, die meiner Meinung nach ein ganz anderes Maß an Selbstvertrauen vermitteln. Denn beim ersten Album dachten wir einfach: ,Ja, mal sehen, was passieren kann.‘ Es fühlt sich an wie eine selbstbewusstere Band. Jeder weiß jetzt genau, was zu tun ist, daher klingt das Album großartig.“

Gesundheit geht vor

Empfehlung der Redaktion The Halo Effect: Australien-Konzerte ohne Jesper Strömblad Melodic Death Metal The Halo Effect-Gitarrist Jesper Strömblad wird gesundheitlich bedingt für die anstehenden Australien-Konzerte der Band ausfallen. Stanne wurde auch gefragt, ob Jesper Strömblad, der seit Jahrzehnten gegen Angstprobleme, Depressionen und Alkoholsucht kämpft, wieder Teil der Live-Besetzung sein wird. Während er zwar am neuen Album mitgewirkt hat, sprang bei den letzten Live-Terminen Patrik Jensen (The Haunted) an der Gitarre ein. „Höchstwahrscheinlich wird Patrik weiterhin mit uns touren. Wenn Jesper dazu bereit ist, wird er sich uns wieder anschließen. Es liegt also an ihm. Wir sagen ihm jedoch stets: ,Wir werden immer da sein.‘ Das ist also sozusagen der Deal, den wir schon früh getroffen haben.“

