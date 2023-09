The Halo Effect: Australien-Konzerte ohne Jesper Strömblad

Jesper Strömblad, Gitarrist bei The Halo Effect, kämpft seit Jahrzehnten gegen Angstprobleme und Depressionen, die er häufig mit Alkohol bekämpft. In dem Podcast „Scars And Guitars“ sprach der Sänger der Band Mikael Stanne nun über diesen Umstand – und erklärte, dass sein Band-Kollege aufgrund dessen wohl nicht die anstehenden Konzerte in Australien wird spielen können.

Gesundheitliche Auszeit

„Für Jesper ist das Reisen ein großes Thema. Deshalb wird er nicht mit uns nach Australien gehen. Jedenfalls glaube ich das nicht“, sagte Mikael. „Ich hätte ihn gerne dabei, das wäre großartig. Und ich weiß, dass er es will. Aber er weiß auch, dass wenn man Suchtprobleme wie er hat, einem 25-Stunden-Flug und ähnlichen Dingen nicht ohne Weiteres standhält. Es ist einfach nicht das beste Umfeld für ihn. Aber wir werden sehen.“

Empfehlung der Redaktion The Halo Effect: Kommendes Album soll wie das Debüt klingen Melodic Death Metal The Halo Effect stehen mit ihrem zweiten Album in den Startlöchern. Sound-technisch ändert sich laut Bassist Peter Iwers allerdings kaum etwas. Über seine übrigen Funktionen in der Band muss sich unterdessen wohl niemand Sorgen machen. Etwaige Befürchtungen, Jesper könnte auch darüber hinaus für The Halo Effect ausfallen, erteilte Mikael eine Absage. Der Gitarrist werde auch weiterhin stark am Songwriting beteiligt sein. „Er bringt so viel mit. Und es ist erstaunlich zu sehen. Als wir ins Studio gegangen sind, um mit den Aufnahmen für das kommende Album zu beginnen, war Jespers Instinkt so fein abgestimmt“, so der Sänger. „Wir saßen teilweise stundenlang an Dingen, und dann kam Jesper hinein und sagte: ‚Lass mich das mal versuchen‘ – und das Problem war gelöst. Er hat einfach diese Art, genau die perfekte Melodie, den perfekten Rhythmus oder das perfekte Riff zu finden, um sozusagen alle Probleme zu lösen, die wir jemals mit einem Song haben könnten. Und es ist erstaunlich zu sehen. Er hat also viel zu den neuen Songs beigetragen, die wir geschrieben haben. Und es ist großartig.“

