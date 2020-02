Mike Portnoy spielt Rush-Songs auf einem Kinder-Schlagzeug

Das US-Online-Magazin Loudwire lässt bereits seit mehreren Jahren gelegentlich Musiker auf Kinder-Instrumenten spielen. Im Zuge dessen zerlegte Mike Portnoy bereits 2015 ein Hello Kitty-Drumset. In einem späteren Clip saß der Musiker dann an einem kleinen Schlagzeug im Pokemon-Stil. Nun folgt ein weiteres Video, in dem Portnoy einem seiner größten musikalischen Einflüsse Tribut zollt: Rush-Musiker Neil Peart.



Das Kinder-Schlagzeug, an dem Portnoy dieses Mal sitzt, ist nicht ganz so farbenfroh gestaltet, wie die letzten beiden. Der Drummer stellt deswegen sogleich zu Beginn fest, dass dieses Instrument in einer angenehmen Farbe daherkommt.

Weiterlesen Rush-Drummer Neil Peart gestorben Am Dienstag verstarb Neil Peart von Rush im Alter von 67 Jahren. Lest hier, welche Rocker alle ihre Trauer ausgedrückt haben. Im Anschluss an die Trommel-Session wird das Schlagzeug von Portnoy signiert und versteigert, wie er im Clip erzählt. Der Erlös soll später an die Forschung zur Heilung von Hirntumoren gespendet werden. Neil Peart verstarb Anfang des Jahres an Krebs, nachdem er zuvor mehrere Jahre gegen Gehirn-Tumore zu kämpfen hatte.

