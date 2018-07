Am 15. Juni erschien das Soloalbum von Linkin Park-Musiker Mike Shinoda. In der Tonight Show von Jimmy Fallon spielte er nun seinen neuen Song ‘Crossing The Line’.

Mike Shinoda gab sein Solo-TV-Debüt in ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ am Dienstag und spielte seine neue Single ‘Crossing a Line’. Diese performte der Linkin Park-Musiker zusammen mit der Studioband The Roots. Der Song ist auf Shinodas Debütalbum POST TRAUMATIC zu finden, das am 15. Juni veröffentlicht wurde. In ‘Crossing a Line’ verarbeitet er den Tod von seinem Bandkollegen Chester Bennington. Ob Linkin Park als Band zukünftig ohne den verstorbenen Sänger weitermachen werden, steht noch immer in den Sternen. Seht hier das Video zum Auftritt von Mike Shinoda in der Tonight Show von Jimmy Fallon: https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=mhWpc-fAZ9E https://twitter.com/mikeshinoda/status/1009431826232938497