Mike Tyson machte jüngst nicht unbedingt als Sportler auf sich aufmerksam, sondern unter anderem mit Gasteinlagen in den ‘Hangover’-Filmen. Zuletzt focht der Boxer im Juni 2005 einen Kampf aus. Doch nun wird der 57-Jährige am 20. Juli gegen einen gewissen Jake Paul seine Rückkehr in den Ring feiern. Das Training dafür hat der US-Amerikaner bereits aufgenommen — und zwar im Brasilian Jiu Jitsu-Studio von Tool-Frontmann Maynard James Keenan.

Purer Stolz

Dies vermeldete Keenan kürzlich selbst voller Begeisterung in den Sozialen Medien. Dort postete der Musiker zwei Fotos, auf denen er mit Mike Tyson zu sehen ist. Darüber hinaus kommentierte er die Bilder wie folgt: „Ich fühle mich geehrt, dass Mike Tyson unsere Kleinstadt-Akademie Verde Valley BJJ beehrt. Sein Trainingslager für seinen Kampf gegen Jake Paul begann unter unserem Dach. Damit werde ich ein bisschen angeben. Und zwar noch lange, nachdem ihr es schon nicht mehr hören könnt. Kommt damit klar.“

Mike Tyson bringt es mittlerweile wie eingangs erwähnt schon auf 57 Jahre. Überdies hat er knappe 19 Jahre keinen professionellen Boxkampf mehr ausgetragen. In den Sozialen Medien präsentiert sich der Faustkämpfer allerdings in durchtrainierter Form (siehe unten). Des Weiteren scheint sein Gegner mit lediglich zehn Profi-Kämpfen noch nicht allzu viel Erfahrung mitzubringen. Wie auch immer die Chancen für Tyson stehen mögen, das Aufeinandertreffen geht am 20. Juli im AT&T Stadium in Arlington, Texas über die Bühne. Der Streaming-Anbieter Netflix überträgt den Kampf weltweit.

