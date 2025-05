Zu Beginn des Monats gaben Gel bekannt, dass sie im September Volbeat auf ihrer EU-Tour begleiten würden. Jetzt löste sich die Band überraschend auf.

Gestern Abend traten Gel im Rahmen ihrer zwei Nächte langen Japan-Tour in Tokio auf. Nach der Show kamen erste Gerüchte auf, dass sich die Band auflösen würde. Unter anderem betitelte der japanische Promoter Japan Gigs eine Aufnahme der Band auf X mit „Gel Last Show Ever". Nur wenige Stunden später gaben die Mitglieder der Hardcore-Band aus New Jersey auf Instagram bekannt, dass ihre Karriere ein Ende hätte – und das nur wenige Wochen, nachdem sie als Supportband für Volbeats Europa-Tour bekanntgegeben worden waren. Kurz vor dem großen Erfolg Schuld an dieser plötzlichen Auflösung sei laut Gels Ankündigung Gitarrist Anthony Webster,…