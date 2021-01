Mötley Crüe feiern ihren Vierzigsten

auch interessant

Kaum eine Band steht so für „Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll“ ein wie Mötley Crüe. Besonders die ersten beiden Aspekte nahmen sie sich in ihren 40 Jahren Bandgeschichte zu Herzen.

Empfehlung der Redaktion Washington: Meinungen von Metal-Musikern Zu den Vorfällen in Washington haben sich viele Metal-Musiker via Social Media zu Wort gemeldet. Deren Meinungen findet ihr hier. Am 17. Januar 1981 jammten Tommy Lee, Nikki Sixx und Greg Leon das erste Mal zusammen. Sänger und Gitarrist Greg Leon stieg aus, Vince Neil trat an seine Stelle. Mick Mars wurde für die Leadgitarre rekrutiert. Ihr Debütalbum TOO FAST FOR LOVE, wird dieses Jahr am 10. November ebenfalls 40 Jahre alt. Mötley Crüe verkauften mehr als 100 Millionen Tonträger. 2006 wurden sie auf dem „Hollywood Walk Of Fame“ aufgenommen.

Bassist und Keyboarder Nikki Sixx verkündet: „Für uns ging es immer um großartige Songs und Over-The-Top Live-Shows. Die Fans waren immer an unserer Seite. Ich weiß gar nicht, wohin all die Jahre verstrichen sind. Sie gingen vorbei wie im Flug. Was ich nicht vergessen kann, sind die Fans, die sich vom ersten Tag an über vier Jahrzehnte lang zu den Crüeheads zählen und uns durch dick und dünn begleitet haben. Bei ihnen stehen wir in der Schuld und danken ihnen von ganzem Herzen. Einen herzlichen 40. Geburtstag an uns alle!”

So können Mötley Crüe-Fans den 40. zelebrieren

Fans können eine Geburtstagskarte für Mötley Crüe noch vor Sonntag auf dem Facebook Profil der Band unterschreiben. Im Laufe des Tages sollen dort zudem weitere Ankündigung erscheinen.