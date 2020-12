Sex-Tape von Pamela Anderson und Tommy Lee wird zur Serie

Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee war in den Neunzigern bekanntlich für knapp drei Jahre mit der Schauspielern Pamela Anderson verheiratet. Was in den Flitterwochen passierte, hielten die beiden auf Video fest – und das landete später im Internet. Nun macht der Video-On-Demand-Anbieter Hulu aus diesem berüchtigten Sex-Tape eine eigene Serie.

Namhafte Besetzung

Einem Bericht von Deadline zufolge wird „Baywatch“-Star Pamela Anderson von Schauspielerin Lily James (‘Baby Driver’) dargestellt, während Sebastian Stan (der Winter Soldier aus der ‘Avengers’-Reihe) ihren Gatten Tommy Lee mimen wird. In der Serie mit dem Arbeitstitel ‘Pam & Tommy’ wird darüber hinaus auch Schauspieler und Drehbuchautor Seth Rogen (‘Superbad’, ‘Beim ersten Mal’) mitwirken. Und zwar als jener Mann, der das private Video aus den privaten Gemächern des Paares gestohlen hat. Rogen produziert die Serie zusammen mit seinem Geschäftspartner Evan Goldberg. Es soll insgesamt acht Folgen geben, Drehbeginn ist für das Frühjahr 2021 angedacht.

‘Pam & Tommy’ soll sich vornehmlich um die aufreizende Beziehung beziehungsweise Ehe vom Pamela Anderson und Tommy Lee sowie dem Rechtsstreit um das Sex-Tape drehen. Das Paar heiratete 1995 an einem Strand in Mexico, nachdem die beiden lediglich vier Tage miteinander ausgegangen waren. Scheiden ließen sich Anderson und Lee 1998; zusammen haben sie die Söhne Brandon und Dylan bekommen. An die Öffentlichkeit ist das Sex-Tape gelangt, nachdem es ein Elektriker gestohlen hatte. Anderson verklagte daraufhin den Verleih. Weil sie es jedoch müde wurde, ihr intimes Privatleben in der Öffentlichkeit breitzutreten, stimmte das Ehepaar einem Vergleich mit dem Verleih zu. In der Folge brachte die Firma das Video erneut heraus – und verdiente rund 77 Millionen Dollar in weniger als zwölf Monaten damit.

