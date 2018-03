Tommy Lee: Von eigenem Sohn blutig geschlagen

Turbulenzen im Hause Tommy Lee, und wie sich das gehört, gibt es zwei Versionen der Geschichte, an deren Ende der Mötley Crüe-Drummer mit einer blutigen, geschwollenen Lippe ins Krankenhaus musste.

Zuerst die Version des 21-jährigen Brandon Lee, Tommys gemeinsamer Sohn mit Pamela Anderson, welche so auch zuerst von TMZ (siehe hier, inklusive des von Tommy Lee getwitterten Dicke-Lippe-Fotos) berichtet wurde:

Gebrochenes Herz

Brandon habe sich gegen seinen betrunkenen Vater lediglich gewehrt und ihn deswegen geschlagen. Tommy seinerseits postete auf Twitter: „My heart is broken. You can give your kids everything they could ever want in their entire lives and they can still turn against you.“

Zudem ging er wütend auf TMZ los und berichtete, wie sich der Vorfall aus seinen Augen abgespielt habe: „Ich lag mit meiner Verlobten im Bett, als Brandon plötzlich in den Raum geplatzt kam und mich angriff.

Wahrheitsfindung

Ich bat ihn, das Haus zu verlassen, daraufhin schlug er mich bewusstlos. Dann rannte er weg, weil wir die Polizei gerufen hatten. Und nur DAS ist die Wahrheit.“

Die Angelegenheit wird aktuell von der Polizei untersucht. Es wird berichtet, dass Brandon nicht auf der Flucht ist, sondern sich bei den Ermittlungen kooperativ zeige.